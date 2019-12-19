منعت الشرطة الهندية اليوم، المظاهرات الاحتجاجية التي كانت مقررة في العاصمة نيودلهي والعديد من عواصم الولايات، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد من قانون الجنسية الجديد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أنّ المتظاهرين أعلنوا أنّهم سينظمون مظاهرات عند الحصن الأحمر في العاصمة نيودلهي والمنطقة التاريخية المحيطة به، كما كان من المقرر تنظيم العشرات من المظاهرات في جميع أرجاء البلاد احتجاجا على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، والتي ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين شرط ألا يكونوا مسلمين.

يذكر أنّ القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة، إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.