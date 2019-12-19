شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات مسابقة "ابدأ حلمك" لدعم رواد الأعمال في محافظات جنوب الصعيد، والتي نظمها مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالشراكة مع إنرووت للتنمية (Enroot Development) وبالتعاون مع جامعتي جنوب الوادي وأسوان، على مدار 3 أيام.

وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار المتميزة والمبتكرة المقدمة من الشباب والتي تجاوزت 450 فكرة، مؤكداً أن مسابقة ابدأ حلمك هي تحقيق لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف أن تكون ريادة الأعمال هي قاطرة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعي القيادة السياسية إلى تحقيقه، من خلال دعم شباب جنوب الصعيد لإنشاء مشروعات صغيرة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحاً أن المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى الثلاثة هي مشروع Flex لتصنيع الأثاث القابل للطى وقد حصد المركز الاول و10000 جنيه، و المركز الثاني فاز به مشروع تدوير المخلفات الإلكترونيات وتصنيع الدوائر الإلكترونية و5000 جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع تصنيع ألعاب تعليمية للأطفال و3000 جنيه .

وأشار الدكتور محمد عبدالله، إلى أن الوحدة نفذت برنامج لتعزيز الوعي بثقافة ريادة الأعمال ونشرها في جنوب الصعيد، وقد استهدف البرنامج 1000 متدرب من طلاب وخريجي جامعة سوهاج، لتدريبهم على كيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات وإعداد دراسات الجدوى لها، مضيفاً أنه قبل مرحلة تحكيم المشروعات تم تنفيذ معسكر للشباب المشاركين بالمسابقة من محافظات سوهاج و أسوان وقنا، استمر علي مدار 3 أيام جرى خلاله تدريبهم وإعدادهم لتقديم أفكارهم بطريقة منظمة ولاستكمال خطة أعمال مشروعاتهم .

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، بأنه جاري الاستعداد لتنفيذ برنامج لاحتضان 14 شركة ناشئة من شباب محافظة سوهاج خلال عام 2020 بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية بدعم ريادة الأعمال، ومنها وزارتي الاستثمار والتخطيط والبنك المركزي و جامعة النيل. وأضاف الدكتور هاني السلاموني، أن مشروع مسار بجامعة سوهاج سوف يعقد مؤتمر لإطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بجنوب الصعيد، وذلك على هامش مسابقة مسار التي سيجري تنظيمها لشباب محافظة سوهاج خلال مارس المقبل.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور محمد عبدالله المدير التنفيذي لوحدة تنمية وتطوير الأعمال، الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، الدكتور هاني السلاموني، مدير برامج ريادة الأعمال بإنرووت للتنمية، وذلك بمقر حاضنة مسار بالحرم الجامعي القديم .

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كل من الدكتورة صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، المهندس أحمد سلطان عضو جمعية المستثمرين بالمحافظة، عبد الرحمن فهمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة You Think Green، ومدحت سامي مسؤول حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة.