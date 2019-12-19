واصلت القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، التابعة لصندوق تحيا مصر، إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، على 8 آلاف مواطن، تستقبلهم على مدار يومين، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التي تشمل 16 محافظة، هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والاسكندرية.

وأضاف الصندوق، في بيان، صادر عنه اليوم، إنه يجري تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، في السويس، بنى سويف، 6 أكتوبر، المنصورة، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، والإسكندرية، لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية "نور حياة"، بالتعاون مع القوات المسلحة، متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة، ومؤسسة راعي مصر، والهيئة القبطية الانجيلية وجمعية حواء وجمعية تحسين صحة المرأة.

وأضاف عبد الفتاح، أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال 3 سنوات، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، في المدارس الحكومية، وتوفير مليون نظارة طبية، للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.