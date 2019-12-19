تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد من ضبط عامل يقيم دائرة مركز البلينا في جنوب سوهاج، وبحوزته 20 طربة حشيش، قبل ترويجها علي زبائنه، وبلغ وزن المضبوطات 2.5 كيلو جرام.

تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إخطارا من فرع منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات، عن قيام "حسن.ز.م" 50 عاما، عامل، بممارسة تجارة المواد المخدرة وبخاصة مخدر الحشيش، تم تشكيل فريق البحث تحت إشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والمقدم أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط وحدة المباحث.

عقب تقنين الإجراءات، تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وتم ضبط المتهم وبحوزته 20 طربة حشيش تزن 2 ونصف كيلو، ودراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، هاتف محمول، ومبلغ 1050 جنيهاً

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.