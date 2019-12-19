"التموين" تبحث الاستثمار في بورصة السلع مع وفد الكونفدرالية

نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من ورش العمل المتخصصة مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، بحضور مجموعة من الشركات والكيانات الاقتصادية ذات الصلة، في ثاني أيام أعمال المنتدى المصري الإيطالي الثاني، حيث تعقد الآن العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية.

وشهدت الجلسة الأولى مناقشة مجالات الاستثمار في البورصة المصرية للسلع، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجموعة من الشركات الإيطالية المعنية بهذا الأمر.

وأكد مساعد أول الوزير أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية المتخصصة، إذ إنّ الحكومة الإيطالية تولي التعاون مع مصر اهتماما كبيرا، وهناك مجالات واعدة للتعاون.

ولفت إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقى وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية أمس، كما أطلق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال المنتدى المصري الإيطالي، ما يعكس اهتمام حكومي رفيع المستوى برغبة الشركات الإيطالية في ضخ استثمارات جديدة، خاصة في مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في هذه المجالات.

وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال كلمته فى جلسة البورصة المصرية للسلع، أهمية دور بورصة السلع في ظل التنسيق الدائم بين البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، إذ توافقت الآراء وتطابقت الرؤى بشأن أهمية إنشاء البورصة المصرية للسلع، لما لها من العديد من المنافع على الدولة والمزارع والمخازن والتجارة في مصر.

وشهدت الجلسة الثانية الحديث عن أهمية دور العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وجهود وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في هذا الصدد، إذ تمّ استعراض دور الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، وتم تسجيل نحو 500 ألف علامة تجارية في مصر منذ عام 1939 حتى الآن، ما يؤكد أهمية تسجيل العلامات التجارية في الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، قدّمت شركة سماس للملكية الفكرية عرضا تقديميا أثناء الجلسة، عن التعاون المشترك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال الملكية الفكرية، وتعتبر شركة سماس واحدة من الشركات الرائدة في الوطن العربي في مجال الملكية الفكرية، وعلى هامش جلسة أعمال الملكية الفكرية، قدّمت الشركة الشكر لوزارة التموين، وللدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، وتم تكريم دينا حامد معاون الوزير ورئيس الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، لدور الإدارة لحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.

من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ الاجتماعات مع الجانب الإيطالي تستمر حتى الجمعة المقبل، ونتطلع للتوصل لاتفاقات بشأن مجالات التعاون المقترحة، حتى يتسنى بدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن، إذ يتم التباحث مع الشركات الإيطالية والمصرية في مجالات الصناعات الغذائية، اللوجستيات، الإلكترونيات، تجارة التجزئة، المولات والمراكز التجارية، تجارة مستحضرات التجميل، وتجارة الملابس.