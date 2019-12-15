أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مدّ فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى اليوم 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم التظلم لأصحاب بطاقات التموين على النحو التالي:

1- يجد صاحب بطاقة التموين إشارة عن طريق "بون" صرف التموين أو الخبر عليه سبب الاستبعاد.

2- يدخل على الموقع الإلكتروني "دعم مصر" http://www.tamwin.com.eg/.

3. يقدّم المواطن طلبًا يدون فيه سبب تعرضه للحذف سواء كان بسبب استهلاك الكهرباء أو بسبب فاتورة المحمول أو بسبب امتلاكه سيارة سواء موديل حديث، أو أكثر من سيارة.

4. تحميل المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التظلم، وهي:

-صورة البطاقة التموينية.

- الرقم السري.

- صورة الرقم القومي.

- صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة.

- صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة.

- إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم.

5. بمجرد تسجيل الطلب، سيحول الطلب إلى لجنة العدالة الاجتماعية لنظره وبحثه.

كما يمكن لأي شخص ظهر له إشعار في بون الصرف، بإيقاف بطاقة التموين الخاصة به، أن يقدم التظلمات بشكل ورقي في مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، والتقدم بالمستندات التي تدل على استحقاقه للصرف.

وإذا لم يتلقى المواطن ردا على التظلم من الوزارة على بون الصرف، لن تقف البطاقة، ويستمر المواطن في صرف الخبز، إذ إنّ الاستبعاد يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز لحين الانتهاء من فحص تظلماتهم وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم.

الأوراق المطلوبة لبحث حالات المحذوفين من الدعم التمويني، تمهيدًا لعودتهم:

ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاش

بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل.

برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة المعاش الشهري.

صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها.

الاستهلاك الكهربائي

تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء بمتوسط الاستهلاك الشهري، وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

استهلاك فاتورة المحمول

إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها هاتف صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري، أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

التظلم من امتلاك سيارة

تقدم شهادة معتمدة من المرور بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة، لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، وصورة البطاقة التموينية.

المصروفات الدراسية

تقدم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصروفات السنوية المدفوعة لكل ابن.

تظلمات الجمارك

تقديم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.

تظلمات الضرائب

تقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا.

تظلمات الحيازة الزراعية

تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.