حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في نطاق حي الدقي للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وفقا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بالقيم السعرية لمناطق مصدق، نادي الصيد، محيي الدين أبوالعز، المساحة، عبدالرحيم صبري، جابر بن حيان، ميشيل باخوم، وبين السرايات، تراوحت بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجاري، وبين 260 جنيها إلى 800 جنيه للمتر الاداري، وبين 180 جنيه إلى 640 جنيها للمتر السكني، للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر، والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا، والشوارع الأقل من 16 مترا.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حي الدقي، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وهي شارع الدقي من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي، ومن كوبري الدقي حتى آخره، وشارع التحرير من كوبري الخشب حتى كوبري الدقي، ومن كوبري الدقي حتى بداية كوبري قصر النيل وشارع النيل، وشارع السودان من بداية كوبري فيصل حتى كوبري الخشب، ومن كوبري الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان، وشارع أحمد الزيات وشارع السكري وميدان المساحة، حيث تتراوح بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجاري، وبين 320 جنيه إلى 1920 جنيها للتصالح الإداري، وبين 260 جنيه إلى 1600 جنيه للمتر السكني.