شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، توقيع 3 مذكرات تعاون بشأن مدينة العلمين الجديدة، الأولى بين شركة سيتي إيدج للتطوير وإنجي الفرنسية وكونتراك لإدارة وصيانة العقارات، والثانية بين سيتي إيدج للتطوير للتطوير وبين ماجد الفطيم لإدارة وتسويق وتأجير وصيانة المول التجاري، والثالث بين سيتي إيدج وذا فيليدج بيروت لإدارة وتشغيل المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة.

الجزار: افتتاحها صيف 2020

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان إنّ المنطقة الترفيهية ستعمل الصيف المقبل إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة بشكل كامل.

وأضاف الجزار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنّ الدولة تنتقل من عملية الإنشاء والتشغيل فقط للصيانة، لضمان أفضل جودة وخدمات.

وأوضح حسن غانم رئيس الشركة في مؤتمر صحفي بالمجلس، أنّ عملهم يضمن أن تكون مدينة العلمين الجديدة مستدامة طوال العام، وسيكون هناك صيانة وإدارة مستدامة على مدار العام، مع تحسين استهلاك الطاقة والبيئة.

ولفت غانم إلى أنّ المول سيكون بمساحة 55 ألف متر، والمرحلة الأولى فيه تفتتح في صيف 2020 والباقي يفتتح تباعا.