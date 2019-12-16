نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ميدان "سوهو سكوير" بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد "يونس"، بالتجهيزات الرائعة في الميدان، وعلق على ذلك بقوله، خلال مقطع الفيديو: "اتفرجوا على سوهو سكوير وجمالها كأننا في الشانزليزيه بالظبط، اتفرج على بلدك وجمالها".

وظهر في مقطع الفيديو رئيس الوزراء، وهو يتجول بين جمع غفير من المواطنين والسياح الأجانب، متحدثا إلى بعضهم، والتقط صور "سيلفي" معهم.