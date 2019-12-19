القتل الخطأ هي التهمة التي قد يواجهها سائق إحدى السيارتين في حادث المنوفية الذي وقع أمس، وأسفر عن مصرع 12 شخصا أثناء توجههم إلى مقر عملهم في مدينة السادات، بحسب خبراء القانون، وهي تهمة تصل عقوبة الحبس بها إلى 10 سنوات حال زادت أعداد المجني عليهم عن 3 أشخاص.

في رحلة عمل لكسب قوت يومهم، قضى 12 عاملا أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل، حين اصطدمت بها "تريللا" كانت تسير في عكس الاتجاه حسب ما ذكرته النيابة، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المتوفين، والتحفظ على السائق الذي يعتبر المصاب الوحيد في الحادث، لإجراء التحقيقات وتحليل مخدرات.

حادث المنوفية الذي راح ضحيته 12 شخصا كانوا في طريقهم إلى عملهم بمدينة السادات

جريمة القتل الخطأ المقترن بظروف مشددة، هي التهمة التي يواجهها السائق بحسب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق السابق بجامعة السادات، لتسببه في مقتل أكثر من 3 أشخاص، وتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أما إذا ثبت تعاطيه المخدر فإنّ مدة عقوبة الحبس تصل إلى 10 سنوات بناء على تحقيقات تجريها النيابة تشمل بعض التحليلات الطبية، وفقا للمادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري.

وتنص المادة محل الاتهام من قانون العقوبات على "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستكمالا لنص المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".

سائق حادث المنوفية تسبب في قتل 12 شخصا بالخطأ وفقا لقانون العقوبات

الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، قال إنّ السير عكسيا يدخل تحت بنت القتل الخطأ الذي يحدث حال تسبب الجاني في قتل المجني عليه، بإهماله ورعونته وعدم اتباعه للتعليمات واللوائح والقوانين، موضحا أنّ ما حدث من مخالفة لقواعد المرور بالسير عكسيا أحد هذه المظاهر، ما أدى إلى قتل خطأ تكون عقوبته وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات مدة تصل إلى 10 سنوات إذا تسبب في تعدد حالات المجني عليهم وزيادتهم عن 3 أشخاص.