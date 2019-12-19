"خرجوا لاكتساب لقمة العيش، ولكن القدر كان حاسما"، حيث لقي 12 عاملا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نصف نقل كانت تنقلهم للعمل في مزارع السادات، بأخرى نقل ثقيل "تريلا"، أمام كمين العجيزي بمركز السادات التابع لمحافظة المنوفية، بينما أصيب شخص آخر.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة "الوطن" ، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، موضحا أن عدد الوفيات 12 عاملا ، بينما أصيب شخص واحد فقط، وهو سائق السيارة الأخرى، موضحا أنه جرى نقل 7 وفيات لمستشفى السادات بينما نُقل 5 آخرين إلى مستشفى حميات منوف.

وشملت قائمة أسماء الوفيات في الحادث كلا من، محمود زينهم بدر، 27 عاما، والمقيم بمركز بدر، ومحمود بدر الوكيل، 24 عاما، والمقيم بمركز بدر، وأحمد عياد إسماعيل، 20 عاما، والمقيم بمركز بدر، ومحمد عبدالظاهر شوري، 26 عاما، والمقيم بطملاي، وبدر عبده خميس الوكيل، 50 عاما، والمقيم بمركز بدر، وأحمد محمد حمدان، 20 عاما، ومقيم بطملاي، وأحمد سامي، 25 عاما.

كما شملت قائمة الوفيات، محمود محمد شعبان، 19 عاما، والمقيم بطملاي، وأحمد محمد يعقوب، 19 عاما، والمقيم بطملاي، ومحمد أحمد العيسوي، 18 عاما، والمقيم بطملاي، ونور شلبي، 25 عاما، والمقيم بطملاي، وأيمن ماهر أبو زيد، 30 عاما، والمقيم بمركز بدر.

وتجمع عشرات الأهالي من أسر ضحايا عمال حادث السادات المأسوي الذي راح ضحيته 12 من العمال، إثر إصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة نصف نقل كانت تنقل ذويهم إلى مكان العمل، أمام مستشفى السادات المركزي، ومستشفى حميات منوف، انتظارا لاستقبال جثث ذويهم، بينما عاينت النيابة الجثامين.

وسادت حالة من الحزن على أهالي الضحايا الذين بدت عليهم علامات الصدمة بعد معرفتهم بوفاة ذويهم، فيما أكد أقارب الضحايا أن الشرطة أخبرتهم بالواقعة بعد حدوثها وطلبوهم الانتقال لمستشفى السادات لاستلام الجثامين بعد تصريح النيابة.

من جانبها صرحت نيابة مركز السادات بدفن الجثامين، وأمرت بحبس "ع. ع"، 27 عاما، سائق، المتسبب في الحادث.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بتصادم سيارة نصف نقل تنقل عمال لمزارع السادات، بسيارة نقل ثقيل، أمام كمين العجيزي بمدينة السادات، ما أدى إلى وفاة 12 عاملا، وإصابة آخر حيث جرى نقله للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبه أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة من صندوق الكوارث بالمحافظة لكل ضحايا حادث تصادم سيارة محملة بعمالة مزارع، موجها مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات العاجلة للحالات المتوفاة، معربا عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، بحبس "ع. ع"، 27 عاما، سائق، والذي تسبب في الحادث، على ذمة التحريات.