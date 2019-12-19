تصدر المطرب عمرو دياب، قائمة أكثر الفنانين العرب استماعا في عام 2019، عبر تطبيق الموسيقى الشعير "أنغامي".

وأعلن تطبيق "أنغامي"، قائمته لأكثر الفنانين العرب استماعا حول العالم عبر التطبيق، احتل عمرو دياب المرتبة الأولى، محققا 147 مليونا و500 ألف استماع خلال عام 2019.

وبلغ عدد متابعي الهضبة عبر التطبيق، ما يقرب من 10 ملايين متابع، بينما تصدرت أغنيته "يتعلموا" من ألبوم "كل حياتي"، أكثر أغنياته استماعا عبر التطبيق.

ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب يوم السبت المقبل، حفلا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست بالرياض، بمشاركة منتجي الموسيقى العالميين، "أفروجاك" و"ريهاب"، الذان سيقدما مع دياب، توزيعات جديدة لأشهر أغنياته لأول مرة.