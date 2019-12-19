استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عصام بن سعيد، سلم رسالة للرئيس، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين، على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك، والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا سيادته الطابع الخاص، والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق، الذي تمر به الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها.

أعرب الرئيس في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.