أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة فتاة بسبب خلافات أسرية مع والدها والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وشدد المحامي العام على ضرورة سماع أقوال شهود العيان والد الفتاة المتهم بالتعدي عليها بالضرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكن الأسرة محل واقعة نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى السنطة، والاطلاع على كافة التقارير الطبية بشأن الوصف الطبي لأسباب وفاة الفتاة الضحية .

وكانت مدينة السنطة شهدت واقعة تعدي أب على ابنته في العقد الثاني من عمرها بالأيدي والضرب المبرح، مما تسبب في وفاتها نتيجة تعرضها لنزيف داخلي بالمخ بسبب خلافات أسرية، مما استدعى نقلها على أثره بواسطه سيارة إسعاف الى مستشفى السنطة المركزي ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة .

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغا من شرطة إلى النجدة إلى ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد مصرع فتاة تدعى "رودينا.ع.خ" 17 سنة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من والدها وجرى نقلها لمشرحة مستشفى السنطة العام .

مصادر داخل مستشفى السنطة: تقارير الطبية سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف بالمخ "

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، قاده الرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من ضبط والدها المتهم الذي اعترف بارتكابه واقعة التعدي عليا بمشادات كلامية مما تسبب في دخولها في حاله نفسيه تسببت في وفاتها.

قاتل ابنته في الغربية: ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته

وقال الوالد في المحضر "لم أقتلها ووفاتها قضاء الله وقدره وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته"

وبمواجهته المتهم اعترف بتعديه بالضرب عليها بسبب خلافات أسرية ولكنه لم يتعمد التسبب في وفاتها.

وتابعت مصادر داخل مستشفى السنطة المركزي لـ"الوطن" أن التقارير الأولية الطبيب أفادت وفاة الفتاة جراء تعرضها للنزيف داخلي بالمخ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ.

في المقابل حرصت النيابة العامة على سماع أقوال شهود العيان من الجيران وأفراد العائلة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة بتسليمها إلى ذويها استعدادا لدفنها.