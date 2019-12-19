ذكر تقرير معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنّ العام الحالي شهد فحص 200 ألف رأس من الجمال الواردة عبر المنافذ الجنوبية للكشف عن الأمراض المحجرية "مرض حمى الوادي المتصدع والميرس "كورونا" والأمراض الطفيلية، للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود، وللحد من تأثيرها الضار على الثروة الحيوانية.

وأضاف تقرير معهد بحوث الصحة الحيوانية أنّه تم اختيار المعمل المرجعي لسلامهة الأغذية بالمعهد من جانب الاتحاد الأفريقي، كمركز مرجعي متميز لسلامة الغذاء بأفريقيا، كما ساهم المعهد في تيسير حركة الخيول العربية داخل مصر أو تصديرها الى الخارج، من خلال إجراء الاختبارات المحجرية وإثبات النسب في الخيول، إذ تم فحص 2000 عينة للكشف عن الأمراض المحجرية، ويعد المعهد رائدا في مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.