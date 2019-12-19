اعتقل أكثر من 300 شخص، اليوم الخميس، يشتبه انتماؤهم لمنظمة "ندرانجيتا" الإجرامية في إيطاليا وسويسرا وألمانيا وبلغاريا، وذلك في مداهمة كبرى ضد المافيا، وذكرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن 2500 ضابط شاركوا في المداهمة بإيطاليا وحدها، لافتة إلى أن المداهمات استهدفت ممتلكات ومنشآت تقدر قيمتها بـ15 مليون يورو.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن من بين المضبوطين مشرع سابق ومسؤول إقليمي سابق وعمدة بإقليم "كالابريا" الإيطالي ومسؤول حزبي، موضحة أن السلطات احتجزت المشتبهين على خلفية اتهامات الابتزاز والقتل وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة المافيا.

الجدير بالذكر، أن مافيا "ندرانجيتا" إيطالية الأصل تسللت إلى جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية الإيطالية وانتشرت من إقليم "كالابريا" إلى شمال إيطاليا وألمانيا وكندا وأستراليا.