قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده تود حل قضية الغاز مع أوكرانيا، مشددا على استعداد موسكو للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبرها.

وتابع بوتين ـ خلال وقائع المؤتمر الصحفي السنوي عقده، اليوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسيةـ "نبحث عن حل مقبول للجميع بما فيها أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك نية لمفاقمة وضع الطاقة في أوكرانيا.

قرارات التحكيم الدولية الخاصة بقضية الغاز مسيسة

وأكد بوتين، أن قرارات التحكيم الدولية الخاصة بقضية الغاز لا تحمل صفات قانونية كونها مسيسة. وردا على سؤال للوكالة الأوكرانية عن العلاقات مع كييف، قال الرئيس الروسي: "اليوم تشهد العلاقات مع أوكرانيا صعوبات جمة بالإضافة إلى قضية الغاز وتصديره إليها من روسيا، فهناك دعوات قضائية بين البلدين"، مضيفا "كان لدى أوكرانيا فرصة كبيرة بالحصول على الغاز بأسعار مغرية، لكنها لا تريد ذلك بسبب التدخل الخارجي بسياستها ونحن لا نريد حربا مع أوكرانيا ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت في السابق".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أكد - في وقت سابق - استحالة توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق حول الغاز، ما لم تكف كييف عن مطالبة موسكو بدفع أموال بموجب قرارات تحكيم دولية، وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي إلى المستهلكين في أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية هذا العام، وتجري موسكو وكييف والاتحاد الأوروبي مفاوضات لإبرام عقد جديد يرضي جميع الأطراف.

"بوتين": المناطق التي تسميها كييف انفصالية لديها حرية اختيار اللغة والحكم

ووصف بوتين، الوضع في أوكرانيا بأنه معقد، مشيرا إلى أنه ليست هناك حلولا قريبة، خصوصا مع ما وصفه بالخروقات الأوكرانية المستمرة لخطوط الحدود التي تم الاتفاق عليها في صيغة رباعية نورماندي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن تصريحات بوتين جاءت خلال وقائع المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده اليوم، وأجاب فيه عن أسئلة الصحفيين التي تتمحور حول قضايا محلية ودولية متنوعة.

وأشار بوتين، إلى أن المناطق التي تسميها كييف انفصالية هي مناطق لديها حرية اختيار اللغة والحكم الذي تريده وذلك من خلال انتخابات تجريها ولدى مواطنيها حقوق، مضيفا أن أوكرانيا تتهم روسيا بدعمها للمقاتلين في دونباس بالأسلحة والعتاد وهذا غير صحيح لأن دونباس لديها قوى عسكرية وشرطة محلية خاصة وهي ليست بحاجة للمساعدة العسكرية فلديها مخزون يعود من الحقبة السوفيتية، على حد قوله.