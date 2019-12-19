انطلق أمس الأربعاء، الفوج الخامس عشر من شباب جامعة دمنهور لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة التابع للهيئة العربية للتصنيع، برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن؛ لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي من شأنها دمجهم في خطط التنمية للدولة وربطهم بها، وتعريفهم بما يجرى إنجازه على أرض الواقع، مما يشكل مستقبلًا حائلًا ضد التلاعب بأفكارهم، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم.

وخلال الزيارة، جرى استعراض دور الشركة والتي أسست في يوليه 2013؛ لدعم وزيادة نشاط المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، في مجالات تصنيع وتوريد وتركيب معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "رياح وشمس".

الطلاب يطلعون على تجربة الشركة في إنتاج الألواج الشمسية

وتقدم "العربية للطاقة المتجددة" منتجاتها من الألواح الشمسية ونظم الطاقة الشمسية لعملائها داخل مصر وخارجها، فضلاً عن اهتمامها بالتطوير المستمر والتوسع والنمو في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، كما توفر الشركة منتجات عالية الجودة بمواصفات أوروبية.

وجرى اصطحاب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل الشركة؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل الشركة.

ومن جانبه، أضاف أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي، أنَّ تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية التي تجرى على أرض الوطن يعزز من تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم والرغبة في المشاركة المجتمعية وفتح آفاق نحو مستقبل جديد.

بدورهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية، وخبرات متميزة تطبق أحدث تكنولوجيا لتصنيع، مشيرين إلى أنَّ زيارة الشركة كانت مفيدة للغاية وستعمل على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة أخرى.

جدير بالذكر، أنَّ الشركة العربية للطاقة المتجددة حصلت على شهادات الجودة العالمية، ووردت أكثر من 170 محطة شمسية -أعلى المباني- بقدرة إجمالية أكثر من 4 ميجاوات لصالح وزارة الكهرباء والشركات التابعة والمحافظات والأحياء وشركات البترول وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، كما نفذت أكثر من 2700 عامود إنارة بالطاقة الشمسية بكل من شرم الشيخ وأسوان وشركات الكهرباء، إضافة إلى العديد من منظومات ضخ المياه بالطاقة الشمسية باحدث الطلمبات طراز (LORENTZ) الألمانية بالواحات البحرية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والمغرة، وحاليًا تنفذ الشركة مشروعات بقارة أفريقيا تصل إلى 15 ميجاوات.