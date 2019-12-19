قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ بئر البترول المكتشف حديثا، تم حفره واكتشافه ووضعه على خريطة الإنتاج مباشرة، ورفع الإنتاج الخاص للشركة من الزيت الخام، موضحا أنّ البئر موجود في الصحراء الغربية، التي تعد منطقة واعدة لإنتاج كميات كبيرة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، ما يزيد مؤشرات وجود اكتشافات أخرى مستقبلا، كما أنّها أصبحت حافزا للشركات العالمية للعمل فيها بتكنولوجيا وخبرات جديدة.

وأضاف عبدالعزيز خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة mbc مصر، أنّ استراتيجية الوزارة التي يتم تنفيذها حاليًا والتي وضعها المهندس طارق الملا وزير البترول، هي العمل على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول، للعمل على زيادة الإنتاج ومواجهة النضوب الطبيعي الذي يحدث في بعض الحقول حاليا.

وتابع أنّ هذا يعد تحديا كبير للعاملين في قطاع البترول، إذ أجرى الوزير اجتماعات مكثفة مع كبرى شركات البترول والمسؤولين لوضع الخطط والبرامج والالتزام بالتنفيذ وفقا لخطط لبرامج زمنية محددة لزيادة الإنتاج.