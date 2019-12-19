أعلن الفنان أمير المصري، مشاركته في فيلم "the rise of skywalker"، والذي يعتبر أحد الأجزاء الجديدة من سلسلة أفلام "starwars".

وشارك "المصري" جمهوره صورة دعائية للفيلم، معلقًا عليها: " ستار وورز- STAR WARS مش عارف أوصف شعوري، أنا كنت محظوظ أوي إني اشترك في الحدث التاريخي ده، حقيقي بشكر (جي جي إبرامز) JJ Abrams أوي، لأنّه اداني الفرصة دي وإن أكون في الفيلم ده".

يُذكر أنَّ الفنان أمير المصري كانت له عدة تجارب في عدد من الأعمال الأجنبية مثل مسلسل "transporter" عام 2014، إضافة إلى مشاركته في الفيلم الكوميدي "lost in london"، وعلى مستوى السينما المصرية شارك في عدد من الأفلام مثل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" أمام محمد هنيدي، و"الثلاثة يشتغلونها" أمام ياسمين عبدالعزيز.