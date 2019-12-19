نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها مع فريق عمل مسلسل "الأخ الأكبر"، وأبرزهم الفنانة آيتن عامر والفنان محمد رجب.

وكتبت عبير، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "كل الناس الحلوة دي مع الأخ الكبير محمد رجب، مسلسل جامد جدا وآيتن القمر وإيهاب فهمي وأنا والمخرج المحترم إسماعيل فاروق الأخ الكبير.. ما شاء الله".

مسلسل "الأخ الكبير"، مقرر عرضه على الشاشات خلال الفترة المقبلة، وهو من 45 حلقة وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج اسماعيل فاروق، وهو بطولة محمد رجب وآيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمد عز، هاجر أحمد، رندا البحيري ومحمود حجازي، أشرف زكي، أحمد حلاوة.