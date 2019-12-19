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محافظ الدقهلية يطالب بالاستغلال الأمثل لكل متر تملكه الحكومة

محافظ الدقهلية يطالب بالاستغلال الأمثل لكل متر تملكه الحكومة

لجنة النقل بالبرلمان تتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء

لجنة النقل بالبرلمان تتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء

«التموين»: نصف مليار جنيهاً لتطوير 1396 مجمع استهلاكي

«التموين»: نصف مليار جنيهاً لتطوير 1396 مجمع استهلاكي

رئيس جامعة كفر الشيخ: دعم "السيسي" منح منتدى الشباب سمعة دولية متميزة 

رئيس جامعة كفر الشيخ: دعم "السيسي" منح منتدى الشباب سمعة دولية متميزة 

فيديو.. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية لسكان طريق الواحات

فيديو.. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية لسكان طريق الواحات

بـ18 مليون دولار.. طفلة روسية تدخل قائمة الأكثر ربحا على "يوتيوب"

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