افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، مكتبي التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري بمدينة نبروه، يرافقه النائبان فؤاد بدراوي، وبسام فليفل، عضوا مجلس النواب، والعميد عبدالتواب رفعت، رئيس المركز والمدينة.

وتفقد المحافظ مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ومجلس النواب شركاء في بناء مشروعات الوطن ودعم موارده وتطوير المشروعات.

وهنأ الدكتور محافظ الدقهلية الجميع بافتتاح المكتبين، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الخدمة في أقرب مكان للمواطن، مطالبا بضرورة ميكنة حفظ الملفات لسرعة وسهولة أداء الخدمة.