بعد عدة أشهر من المطالبات المتعددة التي تحولت إلى إجراءات فعلية، أحال مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، الرئيس دونالد ترامب، إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسميا لعزله.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وعقب دقائق معدودة وجه النواب أيضا له تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس، والتي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتّهامي، انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة "ترامب" في يناير على الأرجح.

رسميا بات الأمر برمته في يد مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة أنه يهيمن عليه الحزب الجمهوري حاليا، الذي ينتمي إليه ترامب، وهو الغرفة الثانية والأعلى داخل الكونجرس، وحينما جرت صياغة الدستور الأميركي لأول مرة، قبل التعديل السابع عشر، كان المشرعون ينتخبون أعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية بشكلٍ غير مباشر، بدلا من انتخابهم بشكل مباشر في تصويت شعبي، وفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

ويعد الكونجرس، هو الهيئة التشريعية الرئيسية للحكومة الأميركية، حيث يتألف من مجلسي "الشيوخ والنواب"، ويتولى مهام وضع القوانين، وتعيين القضاة الفيدراليين، واعتماد ميزانية البلاد، ومساعدة رئيس الولايات المتحدة في شؤون السياسة الخارجية.

تشكيل وصلاحيات مجلس الشيوخ

يٌنتخب عضوان في المجلس لكل ولاية، لمدة 6 سنوات، لكن يجري انتخاب ثلث الأعضاء كل عامين، ما يعني أنه يضم 100 سيناتور، لا تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويتولى رئاسته نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بسلطة التصويت لكسر التعادل بين الأصوات، ويتألف من 20 لجنة لها 68 لجنة فرعية، وأربع لجان مشتركة.

يتولى المجلس، الذي يقع بالجناح الشمالي من مبنى الكونجرس، بالعاصمة واشنطن، مناقشة المعاهدات وشؤون السياسة الخارجية واتخاذ القرارات المتعلقة ببدء الحروب أو إنهائها، والتصديق على التعيينات الرئاسية من القضاة الفيدراليين والوزراء والسفراء والمناصب الرئيسية التنفيذية، كما أن له الحق في تعديل عرائض اعتماد النفقات أو رفضها.

حدد الدستور الأمريكي صلاحيات المجلس، الذي تمثل كل ولاية فيه بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية، والذي يضمن تمثيلا متساويا لكل الولايات في المجلس، منها أنه يتولى الفصل في قرارات عزل الرئيس الأمريكي، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا، حيث تُجري المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

وفي الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور، نصت على أنّ "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

ويتولى مجلس الشيوخ في عملية العزل إدارة محاكمة يكون فيها النواب "مدّعون عامّون"، فيما يكون مجلس الشيوخ "أعضاء بهيئة المحلفين"، على أن يصوت ثلثيهم بالإدانة، أي 67 سناتور على الأقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتور جمهوريا أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.