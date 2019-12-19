سُمع دوي انفجار وسط موسكو قرب مقر الاستخبارات، منذ قليل، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن شهود.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت بمقتل 3 أشخاص من عناصر الشرطة في إطلاق نار بالقرب من مبنى الاستخبارات وسط العاصمة موسكو.