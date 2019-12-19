تعطلت حركة القطارات بخط "طنطا - الزقازيق"، مساء اليوم، بعد خروج جرار قطار بشكل مفاجىء حال دخوله مزلقان السكك الحديدية بمركز السنطة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور شرطة السنطة، بلاغا بخروج جرار القطار عن القضبان داخل محطة السنطة، ما تسبب في تعطيل حركة القطارات.

كما انتقل العقيد أحمد البرجي، مأمور قسم الشرطة، وقيادات السكة الحديد، إلى موقع الحادث.

وأفادت مصادر أمنيه أن القطار رقم 241 كان في طريقه من الزقازيق إلى طنطا إلا أن الجرار أثناء دخوله محطة القطار خرج عن القضبان دون حدوث إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.