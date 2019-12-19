استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة ثريا بشعلاني الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق لها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه عُرِض على البابا، خلال اللقاء، المشروعات التي سيقوم بها المجلس في الفترة القادمة، وكذلك الترتيبات الخاصة بإقامة الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في سبتمبر المقبل، والتي يجري البحث حاليًا عن المكان المناسب لإقامتها.

حضر اللقاء، الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.