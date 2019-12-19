عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى والكهنة المسئولين عن خدمة الرعاية الاجتماعية.

وألقى البابا، خلال اللقاء، كلمة تحدث فيها عن التوبة، وأن الجميع يحتاج لتتويب النفوس من أجل بدأ العام الجديد بقلوب تائبة يصلوا بها لخدمة النفوس، وتحتاج إلى تفعيل من خلال جعل رسالة الكهنوت حاضرة ومتجددة لكي يؤثر الكاهن في المخدومين بالنعمة التي يعمل بها، كما تحتاج أيضًا إلى تجديد منظومة العمل واسخدام الأساليب والأدوات الحديثة لكي تطور وتبدع في الخدمة.

وجرى خلال اللقاء أيضًا، استعراض أنشطة خدمة الرعاية الاجتماعية، بالكنائس التي يخدم بها المشاركون في اللقاء، والتي تهدف إلى تقديم فكر مستنير لخدمة الإنسان وكل الإنسان والمساعدة على تنميته بشكل شامل من خلال مجالات عديدة أهمها التعليم، كما جرى استعراض كيفية تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.

شارك اللقاء من أساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، والأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وطوخ، والأنبا صموئيل، أسقف طموه، والأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية مقرر اللجنة المجمعية لخدمة الرعاية الاجتماعية، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقمص بيشوي شارل، سكرتير البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية، وعدد من كهنة إيبارشيات القاهرة الكبرى.