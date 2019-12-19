جرى توقيع بروتوكول تعاون، مع مشروع المملكة العربية السعودية، من الهدي والإضاحي، لتنظيم عملية بيع صكوك الهدي والأضاحي إلى الحجاج المصريين، لآداء هذا النًسك، الذي من خلاله، يجري تعظيم الاستفادة من لحوم الهدي لصالح المستحقين، بمختلف المحافظات المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيجري بموجب البروتوكول، وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري والريال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك، والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدي، من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدى والإضاحي "أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية"، لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام في إطار مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي، لتقديم أفضل الخدمات.

والاستفادة من جميع الهدي، التي يتم ذبحها في إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدي والأضاحي، بأوساط الحجاج المصريين، داخل مصر، في أكثر من (50) منفذا موزعة على مستوى الجمهورية.

كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين، بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة، ومشعري "منى وعرفات"، وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر، ممثلة في وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الإجتماعي، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري.