يحتفل الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بـ«عيد الميلاد المجيد»، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفقاً للتقويم الغربى، حيث تقيم الكنائس «الكاثوليكية والأسقفية» قداسات العيد مساء الثلاثاء.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، قداس العيد فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قداسات العيد: بطريرك الكاثوليك فى "عذراء مدينة نصر"

وتقيم يوم الأربعاء، كنائس الأرمن الكاثوليك بمصر، قداس العيد بكاتدرائية بطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة، فيما يترأس البابا ثيؤدوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا قداس العيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة «الحمزاوى» بوسط القاهرة، ويترأس بطريرك الروم الكاثوليك قداس العيد بمقر البطريركية بالظاهر فى القاهرة.

وفى نفس السياق، أعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف عظته الأسبوعية اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى الأربعاء الأخير من يناير المقبل، نظراً لاحتفالات الأقباط بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن يزور البابا صباح الأربعاء المقبل، الكنائس الكاثوليكية والروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد، فيما سيترأس البابا قداس العيد يوم 6 يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً لتقويم الكنائس الشرقية التى تحتفل بالعيد صباح 7 يناير من كل عام.