يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، بمقر مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة عدداً من الوزراء والمسؤولين ومسؤولي عدداً من الجهات المعنية، والتي تبحث طلبات الطوائف المسيحية المختلفة لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية الملحقة، والتابعة للكنيسة.

كانت "اللجنة"، قد وافقت في اجتماعها المنعقد يوم 23 سبتمبر الماضي على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها عبر "اللجنة" حتى الآن إلى 1171 كنيسة ومبنى تابعاً.

وتشترط لجنة تقنين الكنائس، أن تكون الكنائس ومبانيها التابعة مستوفية لاشتراطات الحماية المدنية، من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات.

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوم، اجتماعاً مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، كما يعقد لقاءاً مع ممثل الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، لبحث زيادة التعاون بين الجانبين.