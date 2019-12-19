مقتل عنصر من أجهزة الأمن في إطلاق نار بموسكو

لقي عنصرا من جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار قرب مقر هذه المؤسسة في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر أمنية.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنّ شخصا واحدا أطلق النار قبل أن يتم توقيفه.