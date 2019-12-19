الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 يناير القادم، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن المجلس الأوروبي أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها ضد بعض قطاعات الاقتصاد الروسي نظرا لعدم تنفيذ موسكو لبنود اتفاقيات مينسك بالكامل بشأن تسوية النزاع شرق أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات الاقتصادية ضد موسكو عام 2014 بسبب الأزمة شرق أوكرانيا، والتي تساند روسيا فيها العناصر الانفصالية ضد حكومة أوكرانيا.