دور على الموفر.. نصائح لاستخدام السخان دون التأثير على فاتورة الكهرباء

يقدم جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين باستمرار حول كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية في المنازل للتحكم في استخدامها دون التأثير على فاتورة الكهرباء الشهرية، وتستعرض "الوطن" عدة نصائح لاستخدام سخان المياة الكهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تشغيل مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتتحدد في الآتي:

- عدم ضبط السخان على درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا يتسبب فى إجهاد السخان وللحفاظ على عمره الافتراضي وتجنب رفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تقل بالتدريج حتى يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- يجب أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

- لابد من تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان و بالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).