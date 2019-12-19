استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم، القمص انطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية الكاثوليكية الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، وذلك لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه محافظا للثغر وفي إطار تعميق التعاون والعلاقات.

حضر اللقاء الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوي عبدالمسيح، مسئول العلاقات العامة والإعلام.

ورحب المحافظ بوكيل عام البطريركية الكاثوليكية، مشيراً إلى روح المحبة والتآخي التي تجمع بين جميع أبناء مصر، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لأي مجالات تعاون وتفاهم بين الجانبين.

وتناول اللقاء الحديث عن عدة موضوعات على رأسها المدارس الكاثوليكية بالإسكندرية، والبالغ عددها 22 مدرسة بالمحافظة، مؤكدا تقديم كامل الدعم والرعاية لتلك المدارس، والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع السكندري، لافتا إلى أهمية التعليم وأنه أساس تقدم الدول.