عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019/ 2020، والمشروعات المزمع تنفيذها بالخطة.

وشدد "الشريف" على جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بها، معقباً: "لن أسمح بأي تقصير أو تباطؤ في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين فورا".

وشدد على المسئولين بضرورة بحث المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات الموجودة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التي تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة.

ووجه بسرعة الطرح للمشروعات المزمع طرحها خلال الفترة الحالية لتعظيم الاستفادة من الوقت وسرعة إنجاز المشروعات، والتي تصب جميعها في خدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.