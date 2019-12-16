تسجيل الدخول
منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

أحدث الأخبار

لجنة "نقل النواب" تطالب بعودة ميناء القصير للعمل

لجنة "نقل النواب" تطالب بعودة ميناء القصير للعمل

سفير بنما يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

سفير بنما يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "قفط - القصير"

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "قفط - القصير"

"لطيفة فانز".. جروب عبر "واتس آب" للترويج لألبوم "ملكة بيك"

"لطيفة فانز".. جروب عبر "واتس آب" للترويج لألبوم "ملكة بيك"

مشاركون بمنتدى الشباب: ناقشنا مجالات اقتصادية وسياسية وتبادلنا الرؤى

مشاركون بمنتدى الشباب: ناقشنا مجالات اقتصادية وسياسية وتبادلنا الرؤى

اجتماع بالأقصر لبحث رفع كفاءة وتطوير مستشفيات ووحدات طب الأسرة

اجتماع بالأقصر لبحث رفع كفاءة وتطوير مستشفيات ووحدات طب الأسرة

اختيارات الوطن

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

الأكثر قراءة

عاجل