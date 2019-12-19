علق الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، على عودة الرحلات البريطانية مرة أخرى إلى مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، قائلًا: "كلنا فخورون بالتحدي الذي نجحنا فيه، مصر قد التحدي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الاستعدادات الخاصة بتأمين الرحلات كانت على أعلى مستوى، وذلك بتجهيز جميع المطارات المصرية: "نقدر نقول إننا في الصفوف الأولى للمطارات العالمية من حيث التأمين وخدمة الراكب وجميع التسهيلات والعامل البشري دُرب على أعلى مستوى".

وشدد على أنه جرى تدريب العامل البشري على أعلى مستوى في سلطة الطيران المدني وأمن الموانئ، إضافة إلى تجهيز المطار بكاميرات المراقبة الأحدث على مستوى العالم، حيث يمكنها رصد الراكبين بداية من وصولهم إلى المطار حتى خروجهم منه.

وتابع أن شرم الشيخ تأتي إليها رحلات الطيران غير المباشرة "شارتر"، حيث جرى بدأ حجز الرحلات، مشددًا على أن حجم التشغيل مُرضٍ للغاية: "والتشغيل في شهور الصيف، بداية من شهر أبريل حتى أكتوبر مُرضٍ أيضًا، ونعمل على زيادته".

وواصل: "دربنا العامل البشري بالتشارك مع سلطة الطيران المدني ومنظمة الإيكاو، وذلك على أعلى مستوى، مش أي حد بيبقى موجود في المطارات، لازم تكون له مواصفات تعليمية والسلوك والأداء، وخلاص مفيش كل سنة وإنت طيب".

ووصلت أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "إنتر إير" القادمة من برمنجهام بلندن، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.