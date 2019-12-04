ذكرت مصادر مطلعة في الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ الشركة ستضع شعار منتدى شباب العالم على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي، في إطار الدور الوطني للشركة الوطنية في الترحيب بضيوف مصر.

ولفتت المصادر إلى أنّ الشركة وضعت بالفعل شعار المنتدى داخل الطائرات من خلال مفارش ووسادات مقاعد الركاب، وغيره من الأدوات التي يتم استعمالها داخل الطائرة، فيما تسابق وزارة الطيران المدني الزمن، للانتهاء من استعدادات استقبال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

كانت مصادر بوزارة الطيران المدني أعلنت أنّه من المنتظر أن تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم، نحو 120 رحلة منتظمة وإضافية من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ذهابا وعودة خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم، ومن المقرر أن ينعقد خلال الفترة بين 14 و17 ديسمبر الحالي، لمناقشة العديد من القضايا المختلفة التي تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع، كما يناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وغيره من الموضوعات الهامة والملحة على الساحة الدولية والداخلية.

ويقام منتدى شباب العالم سنويا بمشاركة شباب من مختلف دول العالم، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.