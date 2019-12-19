قال نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن أسعار السيارات ستتراجع بنفس مقدار انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نسبة الانخفاض كانت بسيطة للغاية، وذلك بفرض أن الدولار انخفض بنحو 10 قروش، وأسعار السيارات انخفضت كثيرًا في كل مرة كان يجرى فيها انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه".

وأشار، إلى أن أسعار السيارات انخفضت بنحو 25% منذ تطبيق قرار زيرو جمارك، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء بدأت في الاستقرار منذ نوفمبر الماضي، حيث جرى بيع 125 ألف سيارة طيلة العام الجاري، وذلك مقارنة بعام 2010 الذي بيعت فيه 400 ألف سيارة.