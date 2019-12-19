أعلنت حنان توفيق، والدة الطفل فارس، عن استجابة مستشفى الدمرداش، لاستغاثتها عبر شاشة الحياة، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، وتدخلت لإنقاذه عن طريق علاجه على نفقة الدولة، جراء إصابته بنزيف في المخ.

وقالت "حنان"، خلال مداخلة هاتفية من حلقة اليوم بالبرنامج: "ابني خضع لقسطرة تشخيصية واهتموا به في المستشفى، وأنا أشكر البرنامج جدًا.. كتر خيركم".

وأضافت، أن ابنها مصاب بكيس دم في المخ "وحمة"، موضحةً أنه عيب خَلقي، حيث يحتاج إلى علاج أو إلى تدخل جراحي، ثم طلبوا منها أن تصطحب ابنها إلى طبيب مخ وأعصاب.