سياسي لبناني: تسمية الرئيس لرئيس الحكومة تلاعبٌ بالدستور من ميشيل عون

قال راشد فايد المحلل السياسي اللبناني، إن اختيار رئيس لبنان لرئيس الحكومة اللبنانية القادم هو تدخل ولعب بالدستور، بما يناسب هواه الشخصي؛ حيث إن الرئيس اللبناني ميشيل عون دائما ما يحَن لفترة ما قبل توقيع دستور الطائف عام 1989 بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف "فايد" خلال مداخلة هاتفية له بـ"أخبار مصر"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن "عون" قد اختار رئيس الوزراء والوزراء في آن واحد، وهو مخالف لاتفاق الطائف والدستور اللبناني الجديد؛ حيث إنه دائما ما يصمم على العودة لما قبل اتفاق الطائف.

وأوضح أنه من المفترض أن تحضر الكتل النيابية التي وافقت على رئيس الوزراء الجديد للمشاورات معه؛ فيما سترفض الكتل التي لم توافق عليه حضور المشاورات التي ستنظمها الحكومة. وأكد أن هناك من يعتبر بأن اسم رئيس الوزراء الجديد غير كاف لمنحة الثقة؛ ولكنهم وفي الوقت ذاته ينتظرون تشكيله الحكومي حتى يروا مدى جديته بهذا المنصب الهام.