ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار "المنصورة – الزقازيق" بسيارة ميكروباص في الدقهلية اليوم، إلى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بمزلقان "الصوفي" بقرية دنديط على طريق "ميت غمر- الزقازيق".

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على طريق "ميت غمر - الزقازيق"، ووجود مصابين ومتوفين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبالفحص تبين إصابة أمجد محمد حسن 15 عاما، بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وهبة حامد محمد محمد، 40 عاما، بكسر في الساعد الأيسر، واشتباه نزيف في المخ، واشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليسري جرح رضي بالجبة 15 سم، وشروق سليمان الكواوي، 20 عاما، مصابة بكدمه أعلى العين اليمنى واشتباه بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة، حوالي 3 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل حوالي 7 سنوات متوفي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، بواسطة الإسعاف والأهالي لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة، وجارِ تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث.