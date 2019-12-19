تحدث الفنان محمد رياض، عن سر مشاركته في مسلسل "رحيل زهرة"، قائلا إن المسلسل يعرض صراعًا للخير والشر، ولكنه من أفضل المسلسلات التي قرأ السيناريو الخاص بها، على مستوى جو العمل.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "CBC": "اشتغلت صعيدي كتير، لكن مشفتش النوعية دي من الصعيد واللهجة وهي مختلفة عن اللهجات اللي عملتها قبل كده".

وتابع: "لهجة هذا المسلسل مختلفة عن لهجة مسلسل الضوء الشارد الذي شاركت فيه، والمسلسل ليس عبارة عن أساطير، لكنه مجتمع موجود وله عادات وتقاليد رائعة للغاية، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا المجتمع".

وواصل: "الناس هتسمع لهجة مختلفة، في مفردات مختلفة زي يا جارش ناسك، ويا مين كبران".