عرضت شاشة "DMC"، جزء جديد من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على محافظة القاهرة، وخاصة المتحف المصري.

وذكر الفيلم، أنه في 2011 انخفضت السياحة الدولية في مصر لأكثر من 60%، "بس السنين دي عدت خلاص، في 2017 قطاع السياحة في مصر كان الأسرع نموًا في العالم، والنهاردة حقبة جديدة من مشاريع البنية التحتية تتشكل في مصر للسياح من جميع أنحاء البلاد ومن جميع انحاء العالم".

وتابع: "في قلب القاهرة على مسافة صغيرة مشي على الرجلين من شاطئ النيل، هنلاقي المتحف المصري عمرة 115 سنة، زاره ملايين من السياح ومروا من أبوابه عشان يشوفوا أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، النهاردة كل الآثار دي هتسيب بيتها القديم وتروح بيتها الجديد هو المتحف المصري الكبير".

وواصل: "أول ضيف هو رمسيس الثاني الحاكم الأكثر قوة والأطول عمرا في مصر القديمة، طول التمثال 30 قدم، ووزنه 33 طن، وما زال التمثال محتفظ بملامحه منذ 3 آلاف سنة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث اشترك فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا لإنتاج الفيلم، واستخدمت تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالي عشرة أشهر.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم في نهضة مصر في مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم، على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك في إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.