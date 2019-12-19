قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جاري رفع الجثث والأشلاء من مكان حادث قطار "طنطا - الزقازيق" بعد تعليمات النيابة العامة، من مكان حادث التصادم عند مزلقان الصوفي بميت غمر.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي، أنّ جميع الحالات من ميت غمر، وجرى نقل 3 مصابين عبر الإسعاف، والطفلين المجهولين بمعرفة الأهالي، وجاري عمل اللازم لباقي الحالات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن حادث القطار القادم من "طنطا - الزقازيق" اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان "الصوفي" التابع للوحدة المحلية بأوليلة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.