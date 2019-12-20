سخر أكرم خميس الباحث في شئون الإرهاب، من تميم بن حمد أمير قطر، وذلك على خلفية كلمته في القمة الإسلامية التي تستضيفها العاصمة الماليزية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن كل الأمور السلبية التي عبر عنها قاله أمير قطر في خطاب يعبر عنه ونظام حكمه، واصفًا مشاركة قطر في القمة بـ"النكتة"، لافتًا إلى أنه لا يوجد معيار لها.

وأضاف: "تركيا تتدخل وتعتدي على سوريا وإيران تمارس نفوذها في العراق، كما أن ممارسات النظام القطري وأداته الإعلامية الجزيرة تدل على دعم قطر للجماعات المسلحة في مصر وغيرها من البلدان العربية والتآمر على الدول العربية وتفتيتها".

وتابع: "أمير قطر غير مصدق لما يقول، وتاريخ النظام القطري في التعامل مع الجماعات الإرهابية منذ ما قبل استقلال قطر في فترة ما قبل السبعينيات وثيق وموثق ومعلوم بالأسماء مثل يوسف القرضاوي، كما أنها رعت الإسلام السياسي لكي يتولى الحكم في البلدان العربية".

وأوضح أن كل وسائل الإعلام المدعومة من قطر تؤدي أدوارًا تناقض كل ما قاله أميرها أمام القمة: "وحاضرو هذه القمة عبارة عن الدول التي تتدخل في شئون المنطقة".

وواصل: "القمة منعقدة تحت عنوان السيادة والتنمية، وكيف نتحدث عنهما ولدينا قاعدتين أمريكيتين هما الأضخم في الشرق الأوسط والعالم، كما تعرض الحكومة القطرية على الجيش الأمريكي استضافة جنوده وعائلاته بواقع 10 آلاف أسرة، كما يجرى استقدام عناصر من الجيش التركي لحماية الأمير القطري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع تركيا تؤثر على أمن الدول العربية وهو ما يناقض حديث أمير قطر عن إقامة علاقات متوازنة بين الدول العربية".