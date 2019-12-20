النائب مصطفى سالم: "الشباب" تدعم مراكز طهطا بأدوات ووسائل رياضية

حصل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا في محافظة سوهاج، على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بدعم عدد من مراكز الشباب بدائرة مركز طهطا وذلك بهدف استمرار هذه المراكز في تقديم خدماتها لشباب مدينة طهطا وقراها.

وشمل الدعم مركز شباب الشيخ زين الدين والذى تمت الموافقة على تزويده بأدوات رياضية ووسائل رياضية منها 15 ترابيزة و60 كرسيا وترابيزة تنس طاولة وبلياردو و10 كرات قدم، بالإضافة إلى كولدير كما تمت الموافقة على تزويد مركز شباب الجريدات بحديقة أطفال ودعم مركز شباب السوالم بأثاث مكتبي عبارة عن 4 مكاتب وكراسى و2 شانون و2 دولاب و3 ترابيزات مكتبة و12 كرسي مكتبة، وجارٍ إنهاء إجراءات التوريد لهذه المراكز.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم إن اهتمامه بدعم وتعزيز دور مراكز ونوادي الشباب يأتي لما لهذه المؤسسات من دور تنموي، بالإضافة إلى تشجيع ورعاية الموهوبين، وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.

وكان سالم قد حصل على موافقة منذ عدة أسابيع على دعم نادي طهطا الرياضى ونادي شطورة الرياضي ونادي الهلال الرياضي بمبلغ 140 ألف جنيه، لدعم النشاط الرياضى بتلك الأندية الرياضة، بالإضافة إلى موافقة أخرى بدعم 18 مركز شباب بدائرة طهطا بمبلغ 180 ألف جنيه.