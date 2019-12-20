قبل ساعات من انطلاق انتخابات "التشكيليين".. مناشدات للفنانين بالمشاركة

قبل ساعات من انتخابات الفنانين التشكيليين، التى تنطلق صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر، جدد الدكتور حمدى أبو المعاطي، نقيب الفنانين التشكيليين، الدعوة لأعضاء النقابة الذين لهم حق التصويت بالتوجه إلى مقر النقابة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة لاختيار مجلس إدارة جديد، وتبدأ عملية التصويت من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء.

وأضاف "أبوالمعاطى"، لـ "الوطن"، أن النقابة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، انتهت من إرسال خطابات الدعوة لانتخابات 2019، لأكثر من 5 آلاف عضو لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة طبقا للقانون واللائحة التنفيذية، متابعا أنه تم إرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء الذين لهم أرقام موبايلات مسجلة بالنقابة، وكذلك إيميل بالدعوة للذين لهم إيميلات مسجلة بالنقابة، كما تم عمل إعلان في الصحف القومية، وذلك من أجل حضور الانتخابات.

وأشار "أبوالمعاطي" رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إلى أنه في حالة عدم اكتمال الحضور لنسبة 50% زائد واحد من لهم حق التصويت اليوم، ستجرى الإعادة فى يوم الجمعة 3 يناير 2020، وتعتمد النتيجة بنسبة 25%، فإن لم تكتمل حتى الساعة الخامسة، يتم مد التصويت ساعتين إضافيتين بنسبة 10%، حسب التعديل الأخير فى مجلس النواب على قانون الانتخابات.

من جانبه، ناشد الفنان والناقد عز الدين نجيب الفنانين التشكيليين إلى الحضور بكثافة يوم الانتخابات، لاختيار مجلس إدارة قوى معبر عن مصالح أعضاء النقابة، مؤكدًا أن أزمة النقابة من صنع أبنائها الذين تخاذلوا عن المشاركة فى الانتخابات على مدار ثلاث مرات فى انتخابات 2014، و2015، و2016، ما أدى إلى تجميد النقابة على مدار هذه السنوات، مشددا على أهمية التدقيق فى اختيار مجلس الإدارة، ليأتى مجلس قوي ومؤمن بحقوق التشكيلين، وقادر على التعبير عن طموحاتهم، وتقديمهم في صورة ملائمة للمشاركة فى نهضة المجتمع.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة 2019 ، أعلنت عن الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد دراسة الطعون والتظلمات المقدمة، وعرض الرأي القانوني لكل طعن على حدة، ومراجعة الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح، وبعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات على ما ورد في مذكرة المستشار القانوني طبقا للضوابط والشروط المعلنة سلفا، ومناقشته فيما جاء بالمذكرة من قبل اللجنة، وبناء على قانون النقابة ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن الانتخابات تجرى على مقعد النقيب ومجلس الإدارة، ومطلوب 16 عضوا للمجلس منهم، بواقع 3 أعضاء من كل شعبة إضافة إلى النقيب، ويترشح نحو 30 فنانا على رئاسة الشعب، هم 6 فنانين لمقعد النقيب وهم: طه القرنى، محمد أسحق، صفية القبانى، عادل عبد الرحمن أحمد، عبد الفتاح بدرى، سهير عثمان.