سمية الخشاب: مش مستنية أحمد سعد يتنازل عن حكم حبسي.. فلوسه في المحكمة

نفت النجمة سمية الخشاب ما تردد أخيراً عن سدادها كفالة مالية في واقعة الحكم بحبسها 3 أعوام في قضية إصدار شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وقالت الخشاب، لـ "الوطن"، إن الحكم بحبسها كان غيابياً ولم يكن في حضورها، بحسب قولها، مضيفة: "الكفالة دي بتتدفع لما يكون حد محبوس ويخرج، ولكن أنا متحبستش".

وأوضحت الفنانة أن سعد لم يتنازل عن دعواه كما أعلن في وقت سابق، حيث علقت على هذا الأمر قائلة: "لست بحاجة لتنازله لأن أمواله موجودة في الشيك الذي قدمته للمحكمة، التي أجلت جلسة المعارضة على الحكم لجلسة 21 من الشهر الجاري، نظراً لعدم حضور أحمد سعد للجلسة قبل أيام، وأنا ليس لدي مشكلة حيال ذلك بعد تقدمي بشيك مقبول الدفع".