يخلط البعض بين الإصابة بالبرد والإنفلوانزا، خاصة مع تشابه أعراضهما، وهو ما نفاه الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

البليدي أكد أن مرض الإنفلوانزا مختلف تمامًا عن مرض البرد، لافتًا إلى أنها من الأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء عادة.

وأوضح البليدي أن أعراض البرد رشح في الأنف وكحة خفيفة ولا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا: "البرد مش بيخليك متنزلش الشغل لكن بتاخده على رجليك وبتنزل".

وأشار البليدي إلى أن الإنفلوانزا مرض شديد، ويسبب ارتفاع درجة الحرارة وكحة شديدة وإجهاد عام للجسم، لافتًا إلى أن بعض الحالات تصاب بالتهاب رئوي، معتبرًا أن ذلك هو مصدر خطورة "الإنفلوانزا"، حيث من الممكن أن يتطور الالتهاب الرئوي ليصبح فشلا في الجهاز التنفسي ويؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

ونفى البليدي وجود تطعيمات للبرد، مشيرًا لوجود تطعيمات للإنفلوانزا لأنها تعتبر مرضا خطيرا بشكل عام وقد تنتشر بصورة وبائية على حد تعبيره، لافتًا إلى أن إنفلوانزا الطيور والخنازير نوع من أنواع الإنفلوانزا ولا يمكن تشخيصها إكلينكيًا ولكن يمكن تشخصيها بشكل معملي فقط.

وحذر البليدي من إهمال الإنفلوانزا، ناصحًا أولياء الأمور بالكشف على الأطفال عند ارتفاع حرارتهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة عرض لمرض وليس مرضا بحد ذاته.