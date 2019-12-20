الأهلي يحتل قائمة اهتمامات المصريين عبر "جوجل" بعد فوزه على الإسماعيلي

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل النادي الأهلي قائمة تريندات جوجل بعد فوزه على النادي الإسماعيلي بهدف دون رد، ضمن مسابقة الدوري العام.

الإسماعيلي ضد الأهلي

هنأ وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، جماهير المارد الأحمر بتحقيق الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب نادي الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتمكن وليد سليمان من تسجيل هدف الفوز أمام نادي الإسماعيلي بهدف دون رد، بعد عرضية مميزة نجح اللاعب في استقبالها ووضعها في المرمى برأسه بطريقة مميزة على يمين حارس الدراويش، ليضمن ثلاث نقاط هامة جدا للمارد الأحمر.

بعد تسجيله هدف الفوز.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي بالفوز على الإسماعيلي

حرص جناح النادي الأهلي، وليد سليمان على الاحتفال بهدفه في شباك النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، بالدوري على طريقته الخاصة.

وليد سليمان يحتفل بهدفه في مرمى الإسماعيلي على طريقته الخاصة

أكد أدهم السلحدار، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، سعادته بمستوى فريقه، خلال مواجهة الأهلي، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، رغم هزيمته بهدف دون رد.

بعد رفض حضور المؤتمر الصحفي.. مدرب الإسماعيلي: الأهلي لا يتأثر بالغيابات

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الإسماعيلي والذي وصفه بالخصم القوي، وأن فريقه لعب بشكل قوي للغاية، واستحق المارد الأحمر الفوز في هذه المباراة.

فايلر: لن أعلق على أداء مروان محسن.. ولا أسعى لتحطيم رقم جوزيه مع الأهلي

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ أنه يرفض التعليق على قرارات حكم مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، محمود البنا، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت نتيجتها بانتصار الأحمر بهدف نظيف.

عبدالحفيظ: "ماقدرش اتكلم عن محمود البنا.. وسموحة أكثر فريق اتظلم تحكيميا"

سخر إبراهيم سعيد مدافع الأهلي السابق من مروان محسن مهاجم الفريق، بعد مباراة القلعة الحمراء والدراويش، التي جمعتهما في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن: "بيتحرك حلزوني.. ويروح يمسك المدافع"

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف رامي ربيعة بعد إصابته خلال مباراة الدراويش في الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز، حيث نزل بدلا منه سعد سمير لعدم قدرته على استكمال المباراة، التي جمعت الإسماعيلي والأهلي على ملعب المكس بالإسكندرية.

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رامي ربيعة.. ويؤكد: الإصابات أثرت أمام الإسماعيلي

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام على استاد المكس بالإسكندرية.

قطار الأهلي يدهس الإسماعيلي برأسية وليد سليمان (فيديو)

تعرض المدافع رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، للإصابة خلال أحداث الشوط الثاني، من مباراة الفريق الأحمر، مع الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقامة حالياً على ستاد المكس بالأسكندرية.

رامي ربيعة يخرج مصابا من مواجهة الأهلي والإسماعيلي